Блищатиме як нова: які підручні засоби можуть добре відмити витяжку на кухні

Витяжка один з найважливіших "гаджетів" на кухні. Вони не лише усуває запахи під час готування, а й втягує випари та жирні бризки. Якщо вчасно її не мити, то незабаром вона може покритися пилом та жиром, які важко відмити.

Почистити витяжку можна легко за допомогою хімічних засобів, однак якщо ви маєте алергію на них, то краще обійтися підручними інгредієнтами, що є у вас на кухні.

Це можуть бути:

Харчова сода

Господарське мило

Оцет

Лимон

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Повітряні фільтри на витяжці гарно відмиє тепла мильна вода та щітка. Господарське мило треба натерти та розвести у гарячій воді. Опустіть у мильну воду решітки та залиште на 1-2 години, періодично додаючи гарячої води. Коли вони вимокнуть, візьміть шорстку щітку, або стару зубну щітку та ретельно почистіть фільтр.

Також решітки можна замочити у гарячій воді, в яку перед замочуванням додати пакетик лимонної кислоти.

Роз'їсть жир і оцет. Решітки треба покласти у тазик чи миску з широким дном та залити оцтом, щоб він покрив їх. Залиште їх замоченими на 10 хвилин, потім всипте дві столові ложки соди та зачекайте на реакцію. Коли рідина почне пінитися, витягніть решітки та протріть їх губкою або щіткою.

Замість оцет можна використати лимон. Розріжте його навпіл та ретельно натріть решітки. Залиште на 20 хвилин, а потім сполосніть теплою водою, чистячи решітки щіткою. Усередині витяжку треба чистити лише тоді, коли вона від'єднана від струму. Можна використовувати соду, оцет, господарче мило.

Натерте господарське мило розводять у гарячій воді та за допомогою губки наносять на забруднені поверхні витяжки. Залишають на 30 хвилин, а потім протирають губкою.

Нерозбавлений оцет можна залити у пульверизатор та набризкати ним на забруднені місця у витяжці. Потім треба взяти губку або ганчірку та ретельно протерти забруднення. Після оцту витяжку треба протерти вологою ганчіркою, аби ретельно змити залишки кислоти.

Лимонна кислота або сік лимона теж використовуються для миття витяжки – за тим же принципом, що й оцет.

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