Будет сверкать как новая: какие подручные средства могут хорошо отмыть вытяжку на кухне

Вытяжка – один из важнейших "гаджетов" на кухне. Они не только устраняют запахи во время приготовления, но и втягивают испарения и жирные брызги. Если вовремя ее не мыть, то вскоре она может покрыться пылью и жиром, которые трудно отмыть.

Почистить вытяжку можно легко с помощью химических средств, однако если у вас есть аллергия на них, то лучше обойтись подручными ингредиентами, которые есть у вас на кухне.

Это могут быть:

Пищевая сода

Хозяйственное мыло

Уксус

Лимон

Как убрать неприятный запах из кухни без вытяжки: 5 действенных способов

Воздушные фильтры на вытяжке хорошо отмоет теплую мыльную воду и щетку. Холодное мыло нужно натереть и развести в горячей воде. Опустите в мыльную воду решетки и оставьте на 1-2 часа, периодически добавляя горячую воду. Когда они вымокли, возьмите шершавую щетку или старую зубную щетку и тщательно почистите фильтр.

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Также решетки можно замочить в горячей воде, в которую перед замачиванием добавить пакетик лимонной кислоты.

Разъест жир и уксус. Решетки следует положить в тазик или миску с широким дном и залить уксусом, чтобы он покрыл их. Оставьте их замоченными на 10 минут, затем всыпьте две столовые ложки соды и подождите реакцию. Когда жидкость начнет пениться, извлеките решетки и протрите их губкой или щеткой.

Вместо уксуса можно использовать лимон. Разрежьте его пополам и тщательно натрите решетки. Оставьте на 20 минут, а затем ополосните теплой водой, чистя решетки щеткой. Внутри вытяжку следует чистить только тогда, когда она отсоединена от тока. Можно использовать соду, уксус, хозяйственное мыло.

Натертое хозяйственное мыло разводят в горячей воде и с помощью губки наносят на загрязненные вытяжки. Оставляют на 30 минут, а затем протирают губкой.

Неразбавленный уксус можно залить в пульверизатор и набрызгать на загрязненные места в вытяжке. Затем нужно взять губку или тряпку и тщательно протереть загрязнение. После уксуса вытяжку следует протереть влажной тряпкой, чтобы тщательно смыть остатки кислоты.

Лимонная кислота или сок лимона тоже используются для мытья вытяжки – по тому же принципу, что уксус.

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