Як зберігати косметику, щоб прослужила довго: чотири поради від візажистів

Косметичні засоби безпосередньо контактують зі шкірою. Якщо їх зберігати неправильно, це може призвести до неприємних наслідків, таких як висипання або запалення. Тому важливо знати, як зберігати косметику і де вона не має перебувати.

Уникайте прямих сонячних променів

Більшість засобів для макіяжу та догляду за шкірою добре зберігаються за кімнатної температури, якщо вони не піддаються прямому сонячному світлу. Сонячні промені сприяють швидкому старінню продукту, а також можуть призводити до руйнування активних інгредієнтів. Тому слід зберігати косметичні засоби у тіні.

Виділіть поличку для косметики у холодильнику

Низькі температури не лише добре впливають на збереження їжі, але й можуть продовжити термін придатності деяких косметичних засобів. Деякі з них також можуть стати освіжаючими, наприклад, креми для шкіри навколо очей. Фахівці рекомендують тримати засоби з ретинолом та вітаміном С у холодильнику, оскільки ці інгредієнти менше піддаються деградації при низьких температурах. За таких умов лак для нігтів не затвердіє, хоча може стати трохи розслоїтись - цю проблему можна вирішити, струснувши його перед використанням.

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Уникайте туалетного столика у ванній кімнаті

Тепле повітря та водяна пара, які утворюються під час душу погано впливають на стан косметики.

Водяна пара може конденсуватися на поверхні косметичних засобів та викликати плісняву. Тому краще перемістити у сухе місце всі порошкові, сипучі, натуральні та органічні засоби.

Не заморожуйте косметику

Під впливом дуже низьких температур лосьйони, креми та кондиціонери, стають нестабільними, що згубно впливає на їх якість.

Нагадаємо, ми вже писали, що не потрібно робити при знятті макіяжу.

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