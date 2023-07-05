Как хранить косметику, чтобы прослужила долго: четыре совета от визажистов

Косметические средства напрямую контактируют с кожей. Если их сохранять неправильно, это может привести к неприятным последствиям, таким как сыпь или воспаление. Поэтому важно знать, как хранить косметику и где она не должна находиться.

Избегайте прямых солнечных лучей

Большинство средств для макияжа и ухода за кожей хорошо сохраняется при комнатной температуре, если они не поддаются прямому солнечному свету. Солнечные лучи способствуют быстрому старению продукта и могут привести к разрушению активных ингредиентов. Поэтому следует хранить косметические средства в тени.

Выделите полочку для косметики в холодильнике

Низкие температуры не только хорошо влияют на сохранение пищи, но могут продлить срок годности некоторых косметических средств. Некоторые из них могут стать освежающими, например, кремы для кожи вокруг глаз. Специалисты рекомендуют содержать средства с ретинолом и витамином С в холодильнике, поскольку эти ингредиенты меньше подвержены деградации при низких температурах. В таких условиях лак для ногтей не затвердеет, хотя может стать немного расслоиться – эту проблему можно решить, встряхнув его перед использованием.

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Избегайте туалетного столика в ванной комнате

Теплый воздух и водяной пар, которые образуются во время душа, плохо влияют на состояние косметики.

Водяной пар может конденсироваться на поверхности косметических средств и вызвать плесень. Потому лучше переместить в сухое место все порошковые, сыпучие, натуральные и органические средства.

Не замораживайте косметику

Под влиянием очень низких температур лосьоны, кремы и кондиционеры становятся нестабильными, что губительно влияет на их качество.

Напомним, мы уже писали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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