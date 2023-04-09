Як позбутися кліщів на дачі: дієві поради

З настанням тепла активізується безліч комах, серед яких є й небезпечні види. Зокрема, на дачах, городах та газонах можуть заводитися кліщі.

Ці комахи можуть завдати значного клопоту. Втім, досвідчені дачники мають свої поради щодо боротьби з кліщами, які допоможуть позбутися "непроханих гостей".

Для боротьби з кліщами перш за все потрібно навести лад на земельній ділянці. Йдеться при прибирання опалого листя, минулорічної трави та іншої рослинності, де можуть мешкати ці комахи. Окрім цього, упродовж теплого періоду варто викорчовувати чагарники.

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Для оприскування землі можна використовувати інсектициди. Однак такий варіант може не підійти через небажання зв'язуватися з хімією, або через можливу алергію.

В такому випадку можна придбати простий у використанні ультразвуковий відлякувач. Прилад розміщується поблизу ділянки, однак не є 100% гарантією успіху.

Дачники нерідко захищають ділянки відваром кори з черемхи. Кліщі не люблять цю рослину, тому оминатимуть оброблену землю. Ще одним варіантом є обкладання ділянки щебенем або плиткою, оскільки комахи надають перевагу залишатися у траві й не перетинатимуть межу.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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