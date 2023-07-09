Як позбутись комарів за допомогою чашки кави: радикальний літній лайфхак

Літній сезон часто супроводжується появою шкідливих комарів, які завдають незручностей своїми укусами. На щастя, існує рішення цієї проблеми, яке не вимагає використання хімічних засобів. Одним з ефективних природних інсектицидів, які вбивають комарів, є кавова гуща, повідомляє santeplus.

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Як відлякати комарів за допомогою кави

Відігнати цих набридливих комах можна досить швидко, скориставшись кавовою гущею. Цей "засіб" має відмінний відлякуючий ефект на комарів.

Для цього посипте коричневий порошок на алюмінієву фольгу, яку розташуйте у мисці. Дайте йому трохи підсохнути протягом декількох хвилин, а потім запаліть його запальничкою або сірником, як ладан.

Кавова гуща вже сама по собі має виразний запах, але при підпалюванні цей запах стає ще потужнішим. Тому кавова гуща є радикальним рішенням для відлякування комарів та надання вашому будинку приємного аромату.

Попри хімічні репеленти, існують інші способи боротьби з цими настирливими комахами. UAportal підготував список порад, як захистися від надокучливих комарів.

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