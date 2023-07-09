Как избавиться от комаров с помощью чашки кофе: радикальный летний лайфхак

Летний сезон часто сопровождается появлением вредных комаров, которые доставляют неудобства своими укусами. К счастью, существует решение этой проблемы, не требующее использования химических средств. Одним из эффективных природных инсектицидов, убивающих комаров, является кофейная гуща, сообщает santeplus.

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Как отпугнуть комаров с помощью кофе

Отогнать этих надоедливых насекомых можно достаточно быстро, воспользовавшись кофейной гущей. Это "средство" имеет отличный отпугивающий эффект на комаров.

Для этого посыпьте коричневый порошок на алюминиевую фольгу, которую поместите в миску. Дайте ему немного подсохнуть в течение нескольких минут, а затем зажгите его зажигалкой или спичкой, как ладан.

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Кофейная гуща уже сама по себе имеет отчетливый запах, но при поджигании этот запах становится еще более мощным. Поэтому кофейная гуща является радикальным решением для отпугивания комаров и придания вашему дому приятного аромата.

Несмотря на химические репелленты, существуют другие способы борьбы с этими назойливыми насекомыми. UAportal подготовил список советов, как защититься от надоедливых комаров.

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