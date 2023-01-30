Як позбутися конденсату на вікнах за допомогою соди та солі

У холодну пору на вікна з'являється дуже серйозна проблема, від якої не завжди легко позбутися. Йдеться про конденсат на вікнах.

На щастя, існує ефективне розв'язання цієї проблеми. Про це пише Sante+.

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Конденсат на вікна утворюється, коли в приміщенні тепло, а ззовні – холодне повітря. Рівень конденсації зростає, якщо вікна погані ізольовані, а вологість висока. Проте одним з найкращих засобів є харчова сода.

Як прибрати конденсат за допомогою соди

Харчова сода чудово бореться з запотіванням, а її використання дуже просте.

1. Змочіть м’яку чисту тканину в розчині.

2. Обережно потріть вікна.

3. Видаліть залишки злегка зволоженою тканиною.

4. Востаннє протріть вікна, які потім виглядатимуть бездоганно.

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Якщо ви хочете скористатися альтернативним методом з мінімальними зусиллями, насипте 1 склянку харчової соди в ємність, перш ніж поставити її на заповітне підвіконня. Порошок поглине надлишок вологи, зберігаючи ваше вікно без запотівання.

Іншим способом, але не менш ефективним, є використання кам'яної солі або бікарбонату натрію. Посоліть одну або кілька ємностей і поставте їх на підвіконня. Ці кристали незабаром видалять конденсат з вікон. Тому ці способи дуже ефективні та економні.

Як уникнути утворення конденсату на вікнах іншими засобами, крім харчової соди

Існують інші способи видалення конденсату з вікон, окрім соди та солі. Один із найпростіших з них полягає у прийнятті простого рефлекторного трюку, який полягає не що інше, як регулярне провітрювання кімнат. Відкривайте вікна приблизно на 20 хвилин на день, оскільки свіже повітря видаляє вологу.

Нагадаємо, що тюль білого кольору з часом неодмінно тьмяніє, або ж навіть стає жовтою. Це трапляється внаслідок осідання пилу та бруду на поверхні тканини.

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