Як повернути старій тюлі білосніжний колір: знадобиться один інгредієнт

Тюль білого кольору з часом неодмінно тьмяніє, або ж навіть стає жовтою. Це трапляється внаслідок осідання пилу та бруду на поверхні тканини.

Для того, щоб повернути тюлі білосніжний колір зовсім не варто купувати дорогі засоби для прання. Достатньо одного інгредієнту, який можна знайти на будь-якій кухні.

Йдеться про звичайну кухонну сіль. Її потрібно розвести у теплій воді у співвідношенні 100 грамів солі на 10 літрів рідини.

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У цьому розчині тюль потрібно замочити та протримати упродовж двох годин. Після цього необхідно буде випрати виріб у чистій теплій воді.

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Додавати засіб для прання немає потреби, якщо тюль висить у вітальні, або спальній кімнаті. Щодо тюлі з кухні – додайте порошок, щоб позбутися жирних плям, які могли утворитися на тканині.

Після прання тюль варто вивісити сушитися. У холодну погоду тканину можна вивісити на вулиці, оскільки морозне повітря також покращить її колір.

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