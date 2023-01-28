Как вернуть старому тюлю белоснежный цвет: понадобится один ингредиент

Тюль белого цвета со временем непременно тускнеет, или даже становится желтой. Это происходит вследствие оседания пыли и грязи на поверхности ткани.

Для того чтобы вернуть тюли белый цвет совсем не стоит покупать дорогие средства для стирки. Достаточно одного ингредиента, который можно найти на любой кухне.

Речь идет об обычной поваренной соли. Ее нужно развести в теплой воде в соотношении 100 г соли на 10 литров жидкости.

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В этом растворе тюль следует замочить и продержать в течение двух часов. После этого необходимо будет постирать изделие в чистой теплой воде.

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Добавлять средство для стирки нет необходимости, если тюль висит в гостиной или в спальной комнате. Что касается тюли из кухни – добавьте порошок, чтобы избавиться от жирных пятен, которые могли образоваться на ткани.

После стирки тюль следует вывесить сушиться. В холодную погоду ткань можно вывесить на улице, поскольку морозный воздух улучшит ее цвет.

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