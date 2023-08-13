Як позбутись цибулевої мухи та захистити врожай: простий лайфхак

Як відлякати шкідників від цибулі

Всі трудові зусилля садівника, вкладені в вирощування овочів, можуть бути спростовані цибулевою мухою. Цей невеликий шкідник, хоч і має скромні розміри, здатний завдати великої шкоди та знищити врожаї цибулі та часнику.

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Симптоми пошкодження цибулевою мухою розповіли у виданні Телеграф. Важко візуально помітити шкідника через дрібність його яєць та личинок, які розташовані під землею. Для розпізнавання пошкодження варто звертати увагу на стан рослин.

Явними ознаками атаки шкідника є зупинення росту пір'я цибулі, пожовтіння та висихання листя, а також поява неприємного гнилого запаху.

Недорогий засіб у боротьбі з цибулевою мухою — сіль — може справити враження.

Рецепт розчину проти цибулевої мухи Для приготування розчину розведіть 30 грамів звичайної кухонної солі в 10 літрах води та додайте стільки ж йодованої солі. Далі приберіть столову ложку нашатирного спирту.

Уважно перемішайте компоненти та розпочніть обробку рослин. Розчин від цибулевої мухи слід наносити біля коренів. Через три тижні повторіть обробку цибулі та часнику вже соляним розчином без нашатирного спирту.

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