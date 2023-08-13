Как избавиться от луковой мухи и защитить урожай: простой лайфхак

Все трудовые усилия садовода, вложенные в выращивание овощей, могут быть опровергнуты луковой мухой. Этот небольшой вредитель, хоть и имеет скромные размеры, способен нанести большой вред и уничтожить урожай лука и чеснока.

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Симптомы повреждения луковой мухой рассказали в издании Телеграф. Трудно визуально заметить вредителя из-за мелкости его яиц и личинок, которые находятся под землей. Для распознавания повреждения следует обращать внимание на состояние растений.

Явными признаками атаки вредителя являются остановка роста перьев лука, пожелтение и высыхание листьев, а также появление неприятного гнилого запаха.

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Недорогое средство в борьбе с луковой мухой – соль – может произвести впечатление.

Рецепт раствора против луковой мухи Для приготовления раствора разведите 30 граммов обычной поваренной соли в 10 литрах воды и добавьте столько же йодированной соли. Далее уберите столовую ложку нашатырного спирта.

Внимательно перемешайте компоненты и приступите к обработке растений. Раствор от луковой мухи следует наносить у корней. Через три недели повторите обработку лука и чеснока соляным раствором без нашатырного спирта.

Напомним, мы уже писали, как сделать из песка удобрение для растений.

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