Як позбутись молі: три натуральні засоби, що ефективно відлякують комах

Міль є досить поширеним домашнім шкідником, який може завдати шкоди вашим улюбленим речам, а також текстильним елементам вашого інтер'єру. Проте існує кілька простих хитрощів з використанням натуральних рослин, які можуть відлякати міль.

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Журнал Express рекомендує наступні три види відлякувачів, які допоможуть вам позбутися молі у вашому будинку.

Використовуйте натуральні трави. Деякі рослини, такі як розмарин, лаванда і лавровий лист, містять натуральні речовини, які можуть допомогти вам зберегти ваші речі від молі. Ви можете використовувати засушені рослини або розпилювати ефірні олії на місцях, де міль може оселитися. Освіжуйте натуральні репеленти. Для того, щоб натуральний репелент був ефективним, вам потрібно періодично освіжувати його. Наприклад, якщо ви використовуєте гілки лаванди, то їх можна розпушувати, щоб аромат став сильнішим. Якщо ж ви використовуєте ефірну олію, просто повторіть збризкування. Уникайте використання хімічних засобів. Як правило, першим кроком у позбавленні від молі є вжиття профілактичних заходів. Проте краще уникати використання хімічних засобів. Органічні відлякувачі, які засновані на природних рослинах, є чудовим способом запобігти появі молі в вашому будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще кілька порад, які допоможуть позбутись молі в будинку.

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