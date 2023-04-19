Як позбутись молі: три натуральні засоби, що ефективно відлякують комах
Як позбутися молі
Міль є досить поширеним домашнім шкідником, який може завдати шкоди вашим улюбленим речам, а також текстильним елементам вашого інтер'єру. Проте існує кілька простих хитрощів з використанням натуральних рослин, які можуть відлякати міль.
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Журнал Express рекомендує наступні три види відлякувачів, які допоможуть вам позбутися молі у вашому будинку.
- Використовуйте натуральні трави. Деякі рослини, такі як розмарин, лаванда і лавровий лист, містять натуральні речовини, які можуть допомогти вам зберегти ваші речі від молі. Ви можете використовувати засушені рослини або розпилювати ефірні олії на місцях, де міль може оселитися.
- Освіжуйте натуральні репеленти. Для того, щоб натуральний репелент був ефективним, вам потрібно періодично освіжувати його. Наприклад, якщо ви використовуєте гілки лаванди, то їх можна розпушувати, щоб аромат став сильнішим. Якщо ж ви використовуєте ефірну олію, просто повторіть збризкування.
- Уникайте використання хімічних засобів. Як правило, першим кроком у позбавленні від молі є вжиття профілактичних заходів. Проте краще уникати використання хімічних засобів. Органічні відлякувачі, які засновані на природних рослинах, є чудовим способом запобігти появі молі в вашому будинку.
Нагадаємо, раніше ми писали про ще кілька порад, які допоможуть позбутись молі в будинку.
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