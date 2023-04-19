Как избавиться от моли: три натуральных средства, эффективно отпугивающих насекомых

Миль является достаточно распространенным домашним вредителем, который может нанести вред вашим любимым вещам, а также текстильным элементам вашего интерьера. Однако существует несколько простых уловок с использованием натуральных растений, которые могут отпугнуть моль.

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Журнал Express рекомендует следующие три вида отпугивателей, которые помогут вам избавиться от моли в вашем доме.

Используйте натуральные травы. Некоторые растения, такие как розмарин, лаванда и лавровый лист, содержат натуральные вещества, которые могут помочь вам уберечь ваши вещи от моли. Вы можете использовать засушенные растения или распиливать эфирные масла в местах, где моль может поселиться. Освежайте натуральные репелленты. Для того чтобы натуральный репеллент был эффективным, вам нужно периодически освежать его. Например, если вы используете ветви лаванды, то их можно разрыхлять, чтобы аромат стал сильнее. Если вы используете эфирное масло, просто повторите сбрызгивание. Избегайте использования химических средств. Как правило, первым шагом в избавлении от моли является принятие профилактических мер. Однако лучше избегать использования химических средств. Органические отпугиватели, основанные на природных растениях, являются прекрасным способом предотвратить появление моли в вашем доме.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких советах, которые помогут избавиться от моли в доме.

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