Як позбутися мурах вдома: простий, але ароматний спосіб

Як вивести вдома мурах - мурахи вдома - що робити з мурахами

У будинку, квартирі чи на дачі можуть завестися мурахи, які, на перший погляд, зовсім не шкідливі. Проте малого кого потішить таке сусідство.

Щоб позбутися цих комах, не потрібні дорогі засоби чи їдка хімія. Для початку спробуйте натуральні засоби, зокрема ароматні спеції.

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Як позбутися мурах вдома

Насамперед вам треба з'ясувати, звідки мурахи потрапляють в дім. Як знайдете те місце, то насипте кілька доріжок з кориці. Але важливо накреслити таку доріжку з кориці, яку комахи не зможуть перетнути.

Якщо ви часто помічаєте комах у певних місцях, візьміть ватну паличку та за допомогою неї прокресліть корицею лінію.

Можна використовувати не лише корицю, але й ефірну олію. Візьміть ватяний диск та намочіть його олією. Потім протріть ним уздовж тих місць, де ви бачили мурах.

Нагадаємо, що у будинку, квартирі, в гаражі, на дачі чи господарських приміщеннях можуть завести миші. Ці гризуни розносять небезпечні хвороби, псують продукти, залишають дірки. Як їх позбутися, читайте в матеріалі UAportal.

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