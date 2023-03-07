Як позбутись мурах на городі, щоб вони не знищували рослини: простий лайфхак

Навесні городники починають посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися.

Мурахи здатні гризти коріння, стебла та листя. Вони знищують сіянці, поширюють насіння бур'янів на ділянці та розводять тлю. Якщо вчасно не вжити заходів щодо ліквідації цих комах, ваші рослини можуть бути знищені ними дуже швидко.

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Чим обробити землю, щоб позбутись мурах

Якщо на вашому городі або в саду завелися мурахи – намагайтесь знайти місця їх скупчення. Їх треба посипати звичайною сіллю.

Також можна приготувати спеціальну суміш. Для цього на 10 літрів води візьміть 400 грамів господарського мила та 2 столові ложки карболової кислоти. Цим засобом слід обробити місця скупчення мурах.

Також мурахи не любить запах вугілля і золи. До того ж це також один з найбільш популярних видів добрив. Таким чином, обробивши грядки перегорілим вугіллям або золою, ви не тільки позбудетесь мурах, а ще й зможете підживити свої рослини, що позитивно вплине на врожай.

Також позбутись мурах допоможе нашатирний спирт. Щоб обробити цим засобом ділянку городу, приготуйте суміш з води та нашатирного спирту. На 8-10 літрів води потрібно взяти 10 г нашатирного спирту, перемішати та обробити землю.

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