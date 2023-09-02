Як позбутися харчової молі на кухні: 4 способи

Попри ваші зусилля підтримувати чистоту на кухні, харчова міль може стати неприємним гостем в будь-який момент. Навіть у тих, хто дуже старанно дотримується правил гігієни. Причина в тому, що цей непрошений гість може прийти з магазину разом із зараженою крупою.

Про це повідомили в УНІАН. Зазначили, що перше, що варто зробити, – це визначити місце лігва молі.

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Для цього проведіть інспекцію кухні і передивіться всі темні місця: плінтуси, куточкам шаф і шухлядок, духовку та хлібницю. Якщо ви виявите павутину всередині пакета крупи, то це сигнал, що личинки молі вже присутні. Вони почнуть поширюватися та створювати вам неприємності.

Існують деякі народні засоби, які можуть допомогти вам позбутися від харчової молі:

Часник: варто покласти по дві часточки часнику в ємність з крупами. Оцет: потрібно розвести оцет з водою в співвідношенні 1:1 і вимити всі шафки на кухні. Господарське мило: необхідно натерти один брусок господарського мила на терці, розвести його в 1 літрі води і вимити цим розчином всі поверхні. Лаванда, лавровий лист, тютюн: ці запахи відлякують міль, тому потрібно розмістити ці запахи на полицях.

Варто позбутися не тільки від дорослих метеликів, але і від личинок, інакше проблема повернеться. Всі крупи, в яких ви виявили павутину, личинки або міль, викиньте. Шафи і полиці обов'язково вимийте за допомогою розчину з оцту або господарського мила. А щоб убезпечити себе від повторної появи молі, не купуйте крупи "на запас" і не зберігайте їх в заводських пакетах довше двох місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 ефективних саморобних пасток, які допоможуть позбутися від молі вдома.

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