Як позбутись поганого запаху із взуття: простий лайфхак

Про цей спосіб знають вже майже всі, спробуйте та переконайтесь в його ефективності.

Проблема поганого запаху зі взуття актуальна взимку тому, що тепле взуття одягається на одну чи навіть дві пари шкарпеток, ноги пітніють та з'являється неприємний запах.

Нещодавно про цей спосіб розповіла колишня стюардеса у своєму TikTok, адже проблема неприємного запаху від ніг дуже актуальна в літаку. Цей лайфхак виручав її під час 18-годинних змін.

Усунути неприємний запах взуття допоможе звичайний пакетик чаю.

"Що спільного між взуттям та чаєм? Якщо немає часу мити взуття, рятує пакетик чаю, – він вбирає зайву вологу та допомагає прибрати неприємний запах. Користуйтеся", – каже стюардесса.

Раніше ми писали про один простий лайфхак, який зробить так, щоб дзеркало у ванній не запотівало.

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