Як позбутися плями від кави на одязі: народний засіб

Кава – це популярний напій, який часто проливають на одяг. Іноді трапляються ситуації, коли плями від розлитої кави залишаються на білому одязі. В результаті чого їх стає важко відіпрати звичайним способом.

Тому, якщо ви випадково розлили на свій одяг каву – не панікуйте. UAportal розповість, як врятувати речі та вивести пляму від кави за допомогою народного засобу. Зокрема, вам знадобиться нашатирний спирт, який є в кожній аптеці.

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Для того, аби вивести пляму від кави з одягу потрібно:

Змішати нашатирний спирт з водою в рівних частках. Нанести отриману суміш на пляму і залишити на 20 хвилин. У тазі з теплою водою розчинити трохи порошку для прання і залишити одяг ще на 60 хвилин. Відіпрати речі у звичайний спосіб у пральній машинці.

Також радимо почати якнайраніше видаляти пляму від кави, адже тоді її буде легше вивести. Крім цього, не рекомендуємо використовувати гарячу воду, оскільки вона може лише погіршити ситуацію – пляму буде важко відіпрати. Проте після обробки плями нашатирним спиртом потрібно прополоскати речі в теплій воді.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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