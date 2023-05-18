Як позбутись реклами в застосунках та іграх на смартфоні: простий лайфхак

Як вимкнути всю рекламу в додатках та іграх на телефоні

Сучасні смартфони є незамінними помічниками в нашому повсякденному житті. Однак, рекламні повідомлення, які з'являються у застосунках та іграх, можуть порушувати наше задоволення та спокій.

Але чи знали ви, що у вашому смартфоні є простий спосіб позбутися від надокучливої реклами? Просто увімкніть режим польоту, і ви зможете насолоджуватися своїми застосунками та іграми без небажаних рекламних перерв.

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Режим польоту та його можливості

Режим польоту – це функція на смартфоні, яка вимикає бездротові з'єднання, такі як мобільна мережа, Wi-Fi та Bluetooth. Це дозволяє уникнути вхідних дзвінків, повідомлень та інтернет-підключення. Однак, його користь не обмежується лише цими можливостями.

Коли ви увімкнете режим польоту, смартфон відключить доступ до мобільної мережі та Інтернету. Це означає, що більшість застосунків та ігор не будуть здатні відтворювати рекламу.

Режим польоту також може бути корисним для збереження заряду батареї. Відключення бездротових з'єднань допомагає уникнути використання енергії на пошук сигналу мобільної мережі та Wi-Fi. Це означає, що ваша батарея триватиме довше, а ви зможете продовжувати користуватися своїм смартфоном без постійного заряджання.

Якщо вам потрібно швидко зарядити свій смартфон, режим польоту може бути відмінним варіантом. Вимкнення всіх бездротових функцій сприяє прискореному заряджанню батареї. Згідно зі звітами, зарядка в режимі польоту може зайняти на 20% менше часу.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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