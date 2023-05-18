Как избавиться от рекламы в приложениях и играх на смартфоне: простой лайфхак

Современные смартфоны являются незаменимыми помощниками в нашей повседневной жизни. Однако рекламные сообщения, появляющиеся в приложениях и играх, могут нарушать наше удовлетворение и спокойствие.

Но знали ли вы, что в вашем смартфоне есть простой способ избавиться от надоедливой рекламы? Просто включите режим полета, и вы сможете наслаждаться приложениями и играми без нежелательных рекламных перерывов.

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Режим полета и его возможности

Режим полета – это функция на смартфоне, отключающая беспроводные соединения, такие как мобильная сеть, Wi-Fi и Bluetooth. Это позволяет избежать входящих звонков, сообщений и подключения к Интернету. Однако его польза не ограничивается только этими возможностями.

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При включении режима полета смартфон отключит доступ к мобильной сети и Интернету. Это означает, что большинство приложений и игр не могут воспроизводить рекламу.

Режим полета может также быть полезным для сохранения заряда батареи. Отключение беспроводных соединений позволяет избежать использования энергии для поиска сигнала мобильной сети и Wi-Fi. Это означает, что батарея будет длиться дольше, а вы сможете продолжать пользоваться своим смартфоном без постоянной зарядки.

Если вам нужно быстро зарядить смартфон, режим полета может быть отличным вариантом. Выключение всех беспроводных функций способствует ускоренной зарядке батареи. Согласно отчетам, зарядка в режиме полета может занять на 20% меньше времени.

Ранее мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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