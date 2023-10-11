Як позбавитись тяги до солодкого: дієтологи порадили ефективний метод

Вживання цукру може спричиняти серйозну залежність, оскільки він активує ділянки мозку, які відповідають за приємні відчуття. Це може призводити до бажання споживати більше цукру.

Про це пише Час Дій.

Проте це завдає шкоди не лише зубам і фігурі, але і загальному стану організму. Тому, якщо у вас існує залежність від цукру, важливо спробувати її подолати.

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Медики рекомендують замінити шоколадки та торти на корисні продукти, які багаті білком (бобові, цільнозернові) та клітковиною (овочі та фрукти). Також можна замінювати шкідливі десерти на солодкі фрукти та сухофрукти, які також допомагають подолати бажання до солодощів.

Лікарі стверджують, що перші два тижні можуть бути складними, але після цього людина починає відчувати більше енергії та легкості. Крім того, поліпшується робота кишечника і зменшується зайва вага.

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