Дієтологи назвали топ-три напої, які знижують ризик тромбозу

Існують напої, які розріджують кров і тим самим зменшують ризик тромбозу. За порадою дієтологів, варто звернути увагу на ягідний морс, який можна приготувати з малини, ожини та інших улюблених ягід. Навіть заморожені ягоди підійдуть. Щоб зробити цей напій ще кориснішим, додайте трохи імбиру.

Про це пише Радіотрек.

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Зелений чай також корисний, оскільки він поліпшує плинність крові та містить корисні речовини, які запобігають утворенню тромбів.

Не слід забувати і про какао, яке має протизапальні властивості. Тож, якщо ви прагнете захистити себе від тромбозу, цей ароматний напій також може бути відмінним вибором, за умови, що ви помірно вживатимете цукор.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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