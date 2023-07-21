Як позбутися запаху від котячої сечі у будинку: дієві методи

Котяча сеча може бути дуже стійкою до виведення, і якщо її не відмити належним чином, вона може залишати сильний запах у вашому домі.

Читайте також: Три лайфхаки, які допоможуть швидко та ефективно прибирати шкоду домашніх тварин

Ось кілька порад, як відмити котячу сечу, щоб у хаті не смерділо:

Якнайшвидше видаліть пляму. Чим швидше ви видалите пляму, тим легше буде її відчистити. Зберіть якнайбільше сечі паперовим рушником або серветкою. Не розмазуйте пляму, інакше вона стане більшою. Змочіть пляму розчином з 1 частини білого оцту і 3 частин води. Оцет допоможе розщепити сечу і видалити запах. Дайте розчину настоятися на плямі протягом 15-20 хвилин. Змийте розчин водою і протріть місце чистою тканиною. Якщо запах все ще залишається, повторіть процедуру.

Також можна спробувати позбутися запаху сечі котів за допомогою лимона. Вичавіть сік з лимона та додайте чайну ложку солі. Нанесіть на місце, куди потрапила котяча сеча. Залиште розчин на 20 хв. Потім змийте його вологою ганчіркою.

Якщо пляма велика або стара, вам може знадобитися використовувати сильніший засіб для чищення. Ви можете спробувати використовувати засіб для чищення на основі ферментів або засіб для чищення з хлором. Однак, перш ніж використовувати будь-який засіб, обов'язково перевірте його на непомітній ділянці поверхні, щоб переконатися, що він не пошкодить її.

Після того, як ви відмили пляму, обов'язково провітріть приміщення, щоб видалити запах. Ви можете відкрити вікна або включити вентилятор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову, а також про 3 породи собак, які приносять удачу своїм власникам.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!