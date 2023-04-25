Як позбутись запаху затхлості зі старих меблів: лайфхак з газетами

Навіть якщо ваші меблі з натурального дерева є найкращої якості, з часом вони можуть набути затхлого запаху. Просте прибирання вологою ганчіркою та провітрювання не допоможуть у такій ситуації. Проте, існує дуже простий спосіб позбутися неприємного запаху – використання звичайної газети.

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Такий лайфхак був запропонований користувачкою TikTok @onceuponabungalow. У своєму відео вона показала, як зім'яті газети можуть допомогти видалити запах зі старих книжкових полиць та шаф.

Щоб цього досягти, необхідно заповнити полиці зім'ятими газетами та залишити їх там на два тижні. Після цього можна видалити газети, а разом з ними й неприємний запах з дерев'яних меблів.

Поки немає єдиної думки, чому саме зім'яті газети можуть видалити неприємні запахи. Можливо це через друкарську фарбу або пористу структуру газетного паперу. Однак, цей простий метод доволі ефективний та вартий спроби.

Раніше ми писали про те, яка спеція ефективно усуває неприємний запах із туалету.

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