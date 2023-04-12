Як уникнути сколів на кузові авто: прості поради

Часто водії не беруть до уваги той факт, що з-під коліс транспорту, що їде попереду, можуть вирувати дрібні камінці, пил, пісок і бруд. Навіть на рівному покритті існує ризик того, що сторонній предмет може влетіти у ваш автомобіль після наїзду на нього попередньою машиною.

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Одним з найпростіших способів запобігти утворенню сколів на кузові автомобіля є дотримання безпечної дистанції.

Крім того, каміння і залізяки можуть застрягати між колесами вантажівок або під гальмівними супортами легкових автомобілів, і вони можуть вдарити ваш автомобіль на бампер або капот. Експерти рекомендують дотримувати дистанцію до передньої машини не менше 100 метрів, а до вантажівки – 150 метрів.

Також варто уникати перегонів, коли вас вже обганяють. Краще дати можливість іншому водію здійснити маневр без загрози закидання вашого автомобіля камінням. Автомобілі, що рухаються в одному напрямку, також можуть закидати сусідів по дорозі камінням, так само як великі вантажівки.

Перевищення швидкості – ще одна критична причина утворення сколів на кузові автомобіля, особливо на ґрунтових ділянках дороги або на ділянках з щебенем. При високій швидкості автомобіль піднімає пил, сміття та камінчики, які можуть вдарити по лакофарбовому покриттю кузова.

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