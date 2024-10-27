Як зміняться субсидії в Україні з 1 листопада: відповідь Мінсоцполітики

З початком нового опалювального сезону система нарахування субсидій залишається незмінною. Пенсійний фонд України здійснить автоматичний перерахунок, тому громадянам не потрібно додатково звертатися за перерахунком.

Міністерство соціальної політики повідомляє, що бюджетних коштів достатньо для забезпечення виплат. Про це повідомляє Факти ICTV.

Наразі субсидіями та пільгами на оплату комунальних послуг користуються близько 2,8 млн українських домогосподарств.

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Додаткова підтримка для опалення твердим паливом

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, уряд затвердив постанову про додаткову фінансову допомогу для домогосподарств, які опалюються дровами або вугіллям. Близько 500 тисяч родин зможуть отримати таку підтримку.

Розмір допомоги визначатиметься індивідуально, залежно від доходів родини, та може сягати 21 тисячі гривень. Принцип розрахунку: чим нижчий дохід домогосподарства, тим більшу частку витрат на паливо компенсують держава та міжнародні партнери.

Нагадаємо, "Нафтогаз" закликав користувачів провести термінову перевірку газових котлів.

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