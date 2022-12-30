Як красиво упакувати подарунок на Новий рік 2023

Подарунки на Новий рік приносять тепло, а сам процес розпакування дуже інтригуючий, тому потурбуйтесь про зовнішній вигляд та красиво упакуйте подарунок.

Ми зібрали для вас декілька хороших ідей та схем пакування подарунків.

Якщо у вас подарунок прямокутної або квадратної форми – найпростіше упаковувати його за однією зі схем нижче у гарний подарунковий папір. Ще вам знадобляться ножиці та скотч.

Як запакувати подарунок, схема 1

Як запакувати подарунок, схема 2

Як запакувати подарунок, схема 3

Якщо ви купили презент круглої або сферичної форми, упакувати його в папір буде важче, тому можна покласти його в коробку, або вручити такий презент у гарному паперовому мішечку, який зробити із того ж пакувального паперу. Для цього покладіть подарунок в центр та згорніть папір косинкою з 4-х боків. Зверху зафіксуйте скотчем або стрічкою.

Якщо ви хочете вручити подарунок сюрпризом, можете взяти якийсь предмет характерної форми, наприклад, пляшку шампанського. З цього предмету та пакувального паперу треба зробити макет форми, обгорнувши предмет папером, щоб він прийняв його форму. Потім покладіть всередину цього макету подарунок, менший за розміром, наприклад коробку, та трохи зім'ятого паперу, щоб форма зберігала об'єм та форму першого предмета. Акуратно зафіксуйте подарунок скотчем. Тепер ви можете вручити подарунок, який, на перший погляд, є очевидним, а виявляється несподіванкою.

Раніше ми писали про найкращі ідеї новорічного подарунка для чоловіка чи хлопця, адже цього року коханим варто дарувати не тільки оригінальну, а й корисну річ.

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