Як легко відмити чашки від чайного нальоту: лайфхак

Дубильні речовини, що надають чаю та каві аромату, залишають темні плями на посуді. Їх можна легко видалити коли вони свіжі, але якщо ви довго не мили кружки ретельно, тоді процедура чищення займе більше часу, залежно від матеріалу кухля та пройденого часу.

Зазвичай чашки білі всередині, а в такому випадку наліт ще більше впадає в очі. Але до того як стати до роботи, вам потрібно знати матеріал, з якого зроблена ваша чашка. Деяким, як-от нержавіюча сталь або кераміка, приділяється особлива увага. Багато чашок та кружок можна мити в посудомийній машині, але для важких, закріплених плям обробка предмета перед миттям може допомогти усунути стійкі плями.

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Термокружки та термоси теж слід мити регулярно, адже такий наліт псує зовнішній вигляд посуду і змінює смак свіжозавареного чаю. Використовуйте один із цих засобів, або комбінацію всіх для виведення стійких плям від кави та чаю.

Щоб запобігти появі нальоту на чашках, кружках та термосах, краще не залишати брудний посуд, а відразу його мити. До того ж не варто наливати напій повторно, якщо ви не відмили посуд після минулого разу – наступний шар нальоту зробить забруднення товстішим, а відмити його буде складніше.

Щоб відмити посуд від нальоту, можна скористатися перевіреними народними засобами:

Розвести водою 1 ст. л соди до стану кашки, натерти нею чашку з нальотом, потім вимити чистою водою;

до стану кашки, натерти нею чашку з нальотом, потім вимити чистою водою; Засипати 1 ч. л лимонної кислоти в посуд, залити окропом, почекати 2-3 хвилини, потім вимити чашку чистою водою;

в посуд, залити окропом, почекати 2-3 хвилини, потім вимити чашку чистою водою; Розвести 1 ст. л оцту у 200 мл води, вилити розчин в кружку, залишити так на 5 хвилин, а потім вимити з мийним засобом;

Ретельно натерти чашку дрібною сіллю , а потім обполоснути водою.

, а потім обполоснути водою. Також можна використати частинку лимона. Нею натерти посуд, який покрилася темним нальотом, і залишити так на 5 хвилин. Після чого навіть просто промивши чашку теплою водою вона стане набагато чистіша.

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