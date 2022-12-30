Як легко відмити скотч від скла, не пошкодивши його

Як відмити скотч від скла, щоб не подряпати його

Щоб не зіпсувати скло відклеюючи скотч, користуйтесь лише дієвими способами, та уникайте "лайфхаків", які тільки пошкодять вікна.

Багато українців заклеїли вікна за правилами безпеки, а дехто – вже відклеїв скотч. Крім цього, після Нового року на склі можуть залишитись сліди від скотчу, яким кріпили святкові прикраси. Можливо, ви плануєте зайнятися генеральним прибиранням і вам треба відмити вікна від скотчу. У цьому допоможуть кілька ефективних порад, які допоможуть очистити скло та не подряпати його при цьому.

Головне – не використовуйте абразивні порошки та металеві щітки. Відмивши скло, на ньому залишаться глибокі подряпини, які буде помітно навіть неозброєним оком. Також не використовуйте занадто їдкі лужні або кислотні засоби. Не намагайтесь відчистити ацетоном та іншими розчинниками матове скло, краще скористуйтесь спеціальними засобами у такому випадку.

Відмити скотч з вікон без пошкоджень допоможуть:

Рослинна олія. Змочіть в будь-якій рослинній олії спонжі чи вату та протріть клей, що лишився від скотчу. Сліди клею стануть набагато м’якшими і їх можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою через 10-15 хвилин.

Розчинники. Ацетон, рідина для зняття лаку, бензин або уайт-спірит. Перед роботою з такими засобами обов'язково відчиніть вікна, бо вони мають характерний хімічний запах. Після того як змиєте клей, ретельно промийте вікна водою. Розчинник може зіпсувати пластиковий профіль, тому такі роботи слід проводити дуже обережно.

Нашатирний спирт. Ним можна відмити не лише скотч від скла, а й пластикові рами від забруднень. Проте, він має різкий запах і під час роботи з ним також потрібно відчинити вікна, щоб у приміщенні був доступ до свіжого повітря.

Розчин соди. Розведіть соду водою до утворення густого розчину. Нанесіть трохи розчину на губку і потріть місце, де залишилися сліди від скотчу, після чого протріть скло водою.

Канцелярська гумка. Сліди від скотчу на склі канцелярською гумкою доведеться витирати довго, та це дійсно надійний спосіб, який точно не зашкодить склу.

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