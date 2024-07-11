Як влітку менше платити за електроенергію: 'лайфхаки' від Yasno

З настанням спекотних літніх днів зростає й потреба в охолодженні наших осель. На жаль, це призводить до збільшення споживання електроенергії, а значить, і до зростання рахунків за комунальні послуги.

Щоб допомогти вам заощадити кошти, Yasno, постачальник електроенергії в Україні, поділився корисними порадами, як зменшити споживання електроенергії влітку.

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1. Обирайте інверторні кондиціонери.

Придбаваючи новий кондиціонер, зверніть увагу на інверторні моделі. На відміну від звичайних кондиціонерів, які вимикаються при досягненні заданої температури, інверторні моделі мають перехід в режим меншої потужності, що дозволяє їм довше підтримувати комфортну температуру в приміщенні, економлячи при цьому електроенергію.

2. Щільно зачиняйте вікна та двері.

Під час роботи кондиціонера важливо щільно зачиняти вікна та двері, адже так ви не будете витрачати зайву електроенергію на охолодження вулиці та інших приміщень, де ви не перебуваєте.

3. Захистіть вікна від сонця.

Встановіть жалюзі або спеціальну плівку на вікна, щоб відбивати тепло та сонячне світло. Це допоможе зберегти прохолоду в приміщенні та зменшити час роботи кондиціонера.

4. Робіть вологе прибирання.

Регулярне вологе прибирання не лише дарує відчуття свіжості, але й додатково охолоджує кімнати, що дозволяє рідше вмикати кондиціонер.

5. Використовуйте екофункції кондиціонера.

Більшість сучасних кондиціонерів мають екофункції, такі як режим "Sleep". Цей режим знижує рівень шуму та зменшує споживання електроенергії вночі, забезпечуючи при цьому комфортний сон.

6. Слідкуйте за чистотою кондиціонера.

Регулярно очищуйте кондиціонер та заправляйте його охолоджувачем. Це гарантує його ефективну роботу та економне споживання електроенергії.

7. Контролюйте температуру в оселі.

Підтримуйте в приміщенні комфортну температуру, не надто занижуючи її. Це допоможе вам уникнути надмірного споживання електроенергії не лише кондиціонером, але й іншими побутовими приладами.

8. Використовуйте "нічний" тариф.

Якщо у вас встановлений двозонний лічильник електроенергії, намагайтеся вмикати енергомісткі прилади, такі як холодильник, бойлер чи пральну машину, вночі (з 23:00 до 07:00), адже в цей час діє "нічний" тариф, що дозволяє значно економити кошти.

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