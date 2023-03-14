Як економити світло і не платити багато за електрику

UAportal підготував поради щодо економії світла в будинку за допомогою простих та ефективних рішень. Три поради допоможуть знизити споживання електроенергії і мати достатнє освітлення.

Порада 1

Світлодіодні лампи споживають на 75% менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання, що робить їх відмінним варіантом для тих, хто хоче заощадити на рахунках за електрику. Вони також служать набагато довше традиційних ламп, тому вам не доведеться міняти їх так часто.

Читайте також: Як менше платити за газ, світло та воду

Порада 2

Використовуйте природне освітлення, коли це можливо: Природне світло з вікон або мансардних вікон – це чудове джерело освітлення без зайвих витрат електроенергії! Відкривайте штори або жалюзі протягом дня і користуйтеся природним сонячним світлом, яке проникає у ваш будинок.

Відео дня

Порада 3

Використовуйте "розумні" світильники та таймери: Розумні системи освітлення дозволяють керувати яскравістю світла у всьому будинку дистанційно за допомогою програми або голосових команд. Це дозволить економити енергію, коли вона не потрібна, автоматично приглушуючи або вимикаючи світло, коли немає нікого поруч. Ви також можете встановити таймери, щоб світло вимикалося через певні проміжки часу, якщо воно не було відрегульовано вручну.

Нагадаємо, що українці можуть претендувати на перерахунок суми у платіжках за комунальні послуги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !