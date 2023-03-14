Как экономить свет и не платить много за электричество

UAportal подготовил советы по экономии света в доме с помощью простых и эффективных решений. Три совета помогут снизить потребление электроэнергии и при этом иметь достаточное освещение.

Совет 1

Перейдите на светодиодное освещение: Светодиодные лампы потребляют на 75% меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, что делает их отличным вариантом для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электричество. Они также служат намного дольше традиционных ламп, поэтому вам не придется менять их так часто.

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Совет 2

Используйте естественное освещение, когда это возможно: Естественный свет из окон или мансардных окон – это отличный источник освещения без лишних затрат электроэнергии! Открывайте шторы или жалюзи в течение дня и пользуйтесь естественным солнечным светом, проникающим в ваш дом.

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Совет 3

Используйте "умные" светильники и таймеры: Умные системы освещения позволяют управлять яркостью света во всем доме дистанционно с помощью приложения или голосовых команд. Это позволит экономить энергию, когда она не нужна, автоматически приглушая или выключая свет, когда никого нет рядом. Вы также можете установить таймеры, чтобы свет выключался через определенные промежутки времени, если он не был отрегулирован вручную.

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