Як українською називають зелену цибулю: таких слів ви точно не знали

Жоден український обід не обходиться без зеленої цибулі, яка майже завжди присутня в кожному холодильнику. Зеленою цибулею називають кілька видів рослин, зокрема черемшу, шалот, порей і китайську цибулю.

Це ті рослини, які мають їстівну наземну частину, а не сам коренеплід.Команда UAportal підготувала для вас інформацію, як українською називають зелену цибулю та які цікаві слова для позначення цього овоча існують в різних регіонах України.

Традиційні українські назви для зеленої цибулі

Найпоширенішою назвою є просто "зелена цибуля" – це загальноприйнятий термін для всіх видів цибулі із зеленим листям. Також є кілька інших слів для опису цього овоча:

"Перо" – найвживаніший термін, що стосується довгих стебел будь-якого виду зеленої цибулі.

"Цибулиння" – слово, що означає верхню зелену частину звичайної цибулі.

"Зелень" – загальний термін, що охоплює не лише зелену цибулю, але й усі види зелені.

Інші назви зеленої цибулі

У різних регіонах України зелена цибуля може мати різні назви. Наприклад, у західних областях можна почути слово "цибахи", а в південному регіоні її називають "цибук".

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