Слово, яке залишає росіян в розгубленості: розкриваємо сенс та вживання українського терміна

Сучасний український словник багатий і різноманітний, включаючи численні альтернативи для запозичених слів, русизмів і кальок. Сьогодні ми розглянемо одне з автентичних українських слів, яке часто зустрічається в сільській місцевості центральних та західних регіонів, а також у літературі – стодола.

Стодола – це сільськогосподарська будівля, що використовується для зберігання сіна, зерна, сільськогосподарського інвентарю та іншого фермерського майна.

Хоча традиційно стодоли будують із дерева, вони можуть бути також з цегли або металу.

У минулому стодоли мали важливе значення для кожного фермерського господарства, оскільки забезпечували збереження врожаю та захист від непогоди.

Слово "клуня" є синонімом стодоли, яке частіше вживається в розмовному мовленні та літературі.

Приклади використання слова стодола в літературі:

"Виспавшись у сіні на горищі стодоли, вони пішли, ледь розвиднілося, холодним, хоч і сонячним світанком." "Подивіться на круків: вони не сіють, не жнуть, не мають ані стодоли, ані комори, але Бог їх годує." "Він казав, що розуміється на комфорті, і в стодолі почав облаштовувати їхній постій."

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна вживати слово здрастуйте у спілкуванні українською.

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