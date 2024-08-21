Чи можна вживати слово здрастуйте у спілкуванні українською: пояснення мовознавців

Українські мовознавці пояснили, чи правильно використовувати слово "здрастуйте" в українській мові, або ж його краще замінити на інші вирази.

Як зазначено на порталі Ukrainian Language, це слово зустрічається в літературних творах від ХІХ до ХХІ століття, відображаючи всю історію сучасної української мови. Хоча "здрастуйте" може нагадувати російське слово, не слід вважати його русизмом. Наприклад, його вживають такі відомі письменники:

Панас Мирний у своєму романі "Повія" пише: "Здрастуйте! Гуляєте? – і перед нею, мов із землі, з’явився Проценко. Вона мовчала";

Марко Кропивницький у творі "Дай серцю волю, заведе у неволю" зазначає: "Семен: Що ж, бабуся твоя, чи ще здрастують?";

Олександр Довженко у кінострічці "Земля" описує: "Здрастуйте, діду, – пролунали дзвінкі дитячі голоси з-за куща калини біля сусідньої могилки";

Всеволод Нестайко у творі "Казкові пригоди Грайлика" пише: "Здрастуйте, бабусю! — вигукнув Грайлик, підбігаючи до неї".

Отже, слово "здрастуйте" є прийнятним у художніх творах та повсякденному мовленні. Втім, у офіційних текстах мовознавці радять використовувати інші вирази, оскільки у "Словнику української мови" під редакцією Б. Д. Грінченка та інших авторитетних джерел цього слова немає.

Раніше ми розповідали про слово, яке всі використовують, але його немає в українській мові.

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