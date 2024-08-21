Можно ли употреблять слово здрастуйте в общении на украинском: объяснение языковедов

Украинские языковеды объяснили, правильно ли использовать слово "здрастуйте" в украинском языке, или его лучше заменить на другие выражения.

Как отмечено на портале Ukrainian Language, это слово встречается в литературных произведениях от ХІХ до ХХІ века, отражая всю историю современного украинского языка. Хотя "здрастуйте" может напоминать русское слово, не следует считать его русизмом. Например, его используют такие известные писатели:

Панас Мирний у романі Повія: "Здрастуйте! Гуляєте? – і перед нею, наче з-під землі, виріс Проценко. Вона мовчала";

Марко Кропивницький у Дай серцю волю, заведе у неволю: "Семен: Що ж бабуся твоя, чи здрастують ще?";

Олександр Довженко у фільмі Земля: "Здрастуйте, діду, – почулись дзвінкі дитячі голоси з-за куща калини біля сусідньої могилки";

Всеволод Нестайко у Казкових пригодах Грайлика: "Здрастуйте, бабусю! – кинувся до неї Грайлик".

Итак, слово "здрастуйте" приемлемо в художественных произведениях и повседневной речи. Впрочем, в официальных текстах языковеды советуют использовать другие выражения, поскольку в "Словаре украинского языка" под редакцией Б. Д. Гринченко и других авторитетных источников этого слова нет.

Раньше мы рассказывали о слове, которое все используют, но его нет в украинском языке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!