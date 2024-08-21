Слово, которое оставляет россиян в растерянности: раскрываем смысл и употребление украинского термина

Современный украинский словарь богат и разнообразен, включая многочисленные альтернативы для заимствованных слов, русизмов и калек. Сегодня мы рассмотрим одно из аутентичных украинских слов, часто встречающееся в сельской местности центральных и западных регионов, а также в литературе – стодола.

Стодола – это сельскохозяйственное здание, используемое для хранения сена, зерна, сельскохозяйственного инвентаря и другого фермерского имущества.

Хотя традиционно овин строят из дерева, они могут быть также из кирпича или металла.

В прошлом овин имели важное значение для каждого фермерского хозяйства, поскольку обеспечивали сохранение урожая и защиту от непогоды.

Слово "клуня" является синонимом стодоли, которое чаще употребляется в разговорной речи и литературе.

Примеры использования слова стодола в литературе:

"Выспавшись в сене на чердаке овин, они ушли, едва рассвело, холодным, хоть и солнечным рассветом." "Посмотрите на ворон: они не сеют, не жнут, не имеют ни овин, ни амбары, но Бог их кормит." "Он говорил, что разбирается в комфорте, и в овине начал обустраивать их постой."

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли употреблять слово здравствуйте в общении на украинском.

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