Як українською дотепно сказати "не умнічай": чотири варіанти вислову
Вислів "не умнічай" зазвичай вживається, коли хтось занадто нав'язливо дає поради чи наполягає на своїй точці зору. В українській мові прямий переклад цього виразу відсутній.
Однак є інші аналоги цієї фрази, які звучать не чим не гірше. Команда UAportal розповідає, як можна сказати "не умнічай" українською, щоб здивувати співрозмовника.
В українській мові існує кілька альтернатив до фрази "не умнічай", які можуть використовуватися залежно від контексту:
- "не мудруй" вживається, коли співрозмовник надмірно розмірковує і ускладнює ситуацію;
- "не хитруй" використовується, коли людина намагається виграти ситуацію хитрістю;
- "не вигадуй" є м'якшим способом попросити припинити надумувати;
- "не розумуй" підходить для неформального і дружнього спілкування.
Існує також довший варіант: "не будь таким розумним".
Нагадаємо, раніше UAportal писав про слова-паразити, які постійно вживають українці.
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