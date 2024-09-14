Як українською дотепно сказати 'не умнічай': чотири варіанти вислову

Вислів "не умнічай" зазвичай вживається, коли хтось занадто нав'язливо дає поради чи наполягає на своїй точці зору. В українській мові прямий переклад цього виразу відсутній.

Однак є інші аналоги цієї фрази, які звучать не чим не гірше. Команда UAportal розповідає, як можна сказати "не умнічай" українською, щоб здивувати співрозмовника.

В українській мові існує кілька альтернатив до фрази "не умнічай", які можуть використовуватися залежно від контексту:

"не мудруй" вживається, коли співрозмовник надмірно розмірковує і ускладнює ситуацію;

вживається, коли співрозмовник надмірно розмірковує і ускладнює ситуацію; "не хитруй" використовується, коли людина намагається виграти ситуацію хитрістю;

використовується, коли людина намагається виграти ситуацію хитрістю; "не вигадуй" є м'якшим способом попросити припинити надумувати;

є м'якшим способом попросити припинити надумувати; "не розумуй" підходить для неформального і дружнього спілкування.

Існує також довший варіант: "не будь таким розумним".

Нагадаємо, раніше UAportal писав про слова-паразити, які постійно вживають українці.

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