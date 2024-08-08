Як українською сказати 'мне не по себе': Авраменко назвав єдиний правильний варіант

Чи часто ви чуєте фразу "мені стало не по собі"? Ця фраза передає відчуття дискомфорту чи ніяковості.

Цей вислів міцно вкорінився в нашу мову, хоча й має російське походження. Як же передати відчуття дискомфорту чи ніяковості без цього кальки?

Відповідь на це запитання дав відомий мовознавець Олександр Авраменко. За його словами, замість "не по собі" можна сміливо використовувати українські відповідники: "ніяково" та "ніяковіти".

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Авраменко розповів, що правильно передати українською мовою відчуття дискомфорту, часто виражене фразою "не по собі" та запропонував використовувати слова "ніяково" та "ніяковіти".

Наприклад, можна сказати: "я зніяковів через різке зауваження" або "мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги".

Авраменко закликає уникати калькованих виразів, аби зберігати чистоту української мови.

Нагадаємо, раніше мовознавець пояснив, чому не можна говорити "велике дякую".

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