Чому не можна говорити 'велике дякую': вчимося висловлювати подяку українською правильно

Не рідко у повсякденному спілкуванні можна зустріти вираз "велике дякую". Він здається приємним та милозвучним для українського вуха.

Однак, як підкреслює відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко, цей вислів є помилковим.

Як правильно дякувати українською

Педагог пояснив, чому не можна вживати фразу "велике дякую".

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"Часто натрапляю у соцмережах на етикетну форму "велике дякую". Цей вислів помилковий з погляду граматики. Ви запитаєте чому? А ось чому. Дякувати – це дієслово, що означає дію. Наприклад, що робити – ходити, спати, дякувати. З дієсловами прикметники не поєднуються. Ви ж не скажете "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати". Виходить набір слів", – наголошує Авраменко.

Коректно буде, коли прикметники стоять поруч з іменниками. Наприклад, "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність".

Таким чином, замість "велике дякую" потрібно казати "дуже дякую", "щиро дякую" або "дуже вдячний".

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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