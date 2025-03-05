Як нараховують стаж, набутий за межами України: важливі деталі при нарахуванні пенсії

Минулого року в Україні були внесені зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що спростили процес зарахування стажу, набутих за кордоном. Тепер є можливість врахувати цей стаж при певних умовах.

Зарахування стажу можливе лише за умови, що між Україною та країною працевлаштування існує відповідна угода. Про це повідомляє ПФУ.

Періоди роботи за кордоном можуть бути враховані для пенсії, якщо між Україною та відповідною країною укладено міжнародний договір про пенсійне забезпечення.

Читайте також: Пенсія з мінімальним стажем і зарплатнею: якою вона буде у жінок у 2025 році

На сьогодні такі угоди укладені з рядом країн, зокрема з Болгарією, Польщею, Іспанією, Литвою, Молдовою та іншими. Однак, наприклад, угоди з Німеччиною ще не підписано.

Як діють міжнародні договори

Існують два види міжнародних договорів для пенсійного забезпечення: територіальний та пропорційний. У разі територіального договору пенсію виплачуватиме країна, на території якої ви проживаєте, при цьому стаж з України та іншої країни сумується.

Пропорційний договір передбачає, що пенсію виплачуватимуть частково як Україна, так і інша країна, залежно від того, де людина працювала. Важливо, щоб робота була офіційною, оскільки неофіційний стаж не враховується, навіть якщо країни мають укладений договір.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію будуть отримувати українці із зарплатою у 25 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!