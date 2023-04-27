Як надовго захистити сантехніку від вапняного нальоту за допомогою дитячої олійки: лайфхак

Як очистити сантехніку від вапна та захистити її від нальоту на довгий час

Крани та раковини з нержавіючої сталі часто покриваються вапняним нальотом, особливо там, де постійно тече вода. Використання сантехніки щодня унеможливлює повністю уникнути утворення нальоту. Однак процес можна сповільнити за допомогою кількох простих інгредієнтів, які можна купити у будь-якому магазині.

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Для того, щоб на довгий час позбавитися вапняного нальоту, вам знадобляться:

харчова сода;

оцет;

дитяча олія.

Спочатку змочіть тканину і нанесіть на неї трохи харчової соди. Протріть раковину, щоб видалити забруднення. Потім протріть оцтом, щоб позбавитися будь-яких слідів вапна.

А тепер хитрість, яка позбавить вас від утомливого прибирання в майбутньому: акуратно протріть раковину шаром дитячої олії. Жир у дитячій олії майже герметизує поверхню, тому вапняний наліт та бруд осідають повільніше. Сантехніка блищатиме як нова.

Цей метод також можна використовувати для змішувачів для душу та раковин у ванній кімнаті. А якщо у вас немає під рукою дитячої олії, ви також можете використати мінімальну кількість ополіскувача для пральних машин.

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