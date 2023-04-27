Как надолго защитить сантехнику от известкового налета с помощью детского масла: лайфхак

Краны и раковины нержавеющей стали часто покрываются известковым налетом, особенно там, где постоянно течет вода. Использование сантехники ежедневно делает невозможным полностью избежать образования налета. Однако процесс можно замедлить с помощью нескольких ингредиентов, которые можно купить в любом магазине.

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Для того, чтобы на долгое время избавиться от известкового налета, вам понадобятся:

пищевая сода;

уксус;

детское масло.

Сначала смочите ткань и нанесите на нее немного пищевой соды. Протрите раковину, чтобы удалить загрязнение. Затем протрите уксусом, чтобы избавиться от любых следов извести.

А теперь хитрость, которая избавит вас от утомительной уборки в будущем: аккуратно протрите раковину слоем детского масла. Жир в детском масле почти герметизирует поверхность, поэтому известковый налет и грязь оседают медленнее. Сантехника будет блистать как новая.

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Этот метод можно использовать для смесителей для душа и раковин в ванной комнате. А если у вас нет под рукой детского масла, вы можете использовать минимальное количество ополаскивателя для стиральных машин.

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