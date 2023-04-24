Всего два дешевых средства: Как легко удалить ржавчину и налет с сантехники

Вид сантехники в кухне и ванной комнате может многое рассказать о хозяевах дома. Конечно, каждому хочется иметь сантехнику, которая всегда смотрится как новая. Если и вы хотите добиться идеальной чистоты в этих помещениях, то на помощь придут натуральные средства, которые использовали еще несколько десятилетий назад.

Для того чтобы избавиться от налета и ржавчины на поверхностях, можно использовать всего лишь два вещества – соду и горчичный порошок. Смесь этих компонентов поможет вам справиться даже с самыми сложными загрязнениями и удалить ржавчину с поверхностей.

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Как сделать моющее средство от налета и ржавчины

Смешайте горчичный порошок и соду в пропорции 1:1. Добавьте немного воды и хорошо перемешайте.

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Затем нанесите получившуюся смесь на загрязнение и оставьте ее на поверхности на 30 минут. После этого промойте поверхность водой. Вы увидите, как грязь исчезнет, а ваша ванна или раковина засияет чистотой.

Кроме того, горчица отлично справляется с жиром. Чтобы удалить жировые пятна и другие загрязнения, смешайте горчичный порошок с водой до состояния каши.

В общем, с помощью двух натуральных средств вы сможете поддерживать идеальную чистоту в своей ванной и на кухне, не используя вредных химических средств.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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