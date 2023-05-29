Як назавжди забути про хропіння: поради лікаря та народні методи

Хропіння є поширеним явищем, яке впливає як на чоловіків, так і на жінок, незалежно від віку. Ця проблема заважає як тим, хто хропить, так і тим, хто це чує, і призводить до недостатнього сну. Лікар-отоларинголог Віктор Прокопович пояснив, чому люди зіштовхуються з проблемою хропіння.

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Найпоширенішою причиною є западання коренів язика, коли язик падає назад і звужує дихальні шляхи. Це часто відбувається через неправильний прикус або позу під час сну. Іншими факторами, що спричиняють хропіння, можуть бути зайва вага, порушення носового дихання, анатомічні особливості або вживання препаратів, що розслаблюють м'язи, а також споживання алкоголю.

Хропіння само по собі не є небезпечним, але якщо воно супроводжується апное (затримка дихання) і відбувається більше п'яти разів за ніч, це може збільшити ризик інфаркту, інсульту та раптової смерті під час сну.

Щодо частоти хропіння у чоловіків та жінок, Прокопович зауважив, що воно більш поширене серед чоловіків. Це пов'язано з тим, наскільки м'язи напружені протягом дня. Якщо людина проводить фізичну роботу або має інтенсивну активність, то ввечері організм намагається компенсувати адреналін, що тримає м'язи в тонусі. Це може призводити до закладання носа, розслаблення м'язів ротоглотки і, в результаті, до появи хропіння. Прокопович рекомендує спати у півсидячому положенні після важкої фізичної праці, вживання алкоголю або прийому препаратів, які розслаблюють м'язи.

Лікар надає поради, як самостійно позбутися хропіння. Серед них – зниження ваги, уникання вживання алкоголю перед сном і правильне підбирання пози для сну, щоб голова не перекидалася назад. Для сну на боці рекомендується використовувати більшу подушку, ніж для сну на спині.

Варто зауважити, що існують випадки, коли проблему хропіння не можна вирішити самостійно вдома. Наприклад, якщо причиною є проблеми з прикусом, то навіть при дотриманні рекомендацій хропіння може продовжуватися. У таких випадках краще звернутися до ортодонта.

Зокрема, існують різні народні поради щодо позбавлення від хропіння. Деякі з них включають лікування алергії, вирівнювання носової перегородки, відмову від куріння, припинення вживання седативних препаратів та заняття спортом, а також правильне харчування.

Необхідно зазначити, що існують і медикаментозні методи лікування хропіння, але їх застосування без консультації з лікарем не рекомендується. Важливо спробувати безпечні народні засоби для вирішення проблеми, а якщо це не працює, звернутися до фахівця.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про прості поради, які допоможуть позбавитися хропіння.

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