Не скрещивайте ноги, когда сидите: объяснение эксперта по анатомии

Многие люди кладут ногу на ногу, когда сидят. Эта поза, как выяснилось, может причинить значительный вред вашему здоровью – это искажение позвоночника, и проблемы с сердцем, повышение артериального давления.

Ученые отмечают, что такое положение тела может привести к погрузке не только на колени, но и на бедра и позвоночник. Если подолгу сидеть в такой позе, начинает неметь нога. Это происходит в результате давления на нервы, расположенные под коленями.

Издание The Conversation информирует, что при положении сидя со скрещенными ногами стоя вес переносится из туловища на нижнюю часть тела, то есть на таз. Когда ноги не скрещены, вес равномерно распределяется с обеих сторон таза. Однако, если вы скрестите ноги, это может изменить его положение. Таким образом на мышцы бедра и седалищный нерв будет оказано излишнее давление, что чревато воспалением суставов и ишиасом.

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Кроме прочего, эта поза может вызвать искривление позвоночника. Несколько исследований показали, что сиденье со скрещенными ногами способствует развитию сколиоза, нарушению осанки и появлению боли в пояснице. А еще это может замедлить пищеварение и усилить стресс.

Кроме того, из-за того, что одна нога давит на другую, происходит сдавливание вен, может нарушиться кровообращение. Как результат – возрастает риск развития варикоза.

Чтобы этого не произошло, следите, чтобы поза было симметричным. Стул или кресло следует подобрать таким образом, чтобы голени были перпендикулярны полу, а стопы стояли на полу. Руки при этом следует держать на столе. Спинка стула не должна быть прямой – будет идеально, если она примет форму сгиба позвоночника. Ну и, конечно, обязательно нужно не забывать почаще двигаться и делать небольшую разминку хотя бы каждый час.

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Также есть подтверждения того, что скрещивание ног может повлиять на создание спермы. Указывается, что температура яичек должна быть на 2-6 градусов ниже стандартной температуры тела. А сиденья со скрещенными ногами увеличивает их температуру на 2-3,5 градуса. Поэтому повышение температуры мошонки или яичек может снизить как количество, так и качество спермы.

А еще сиденье со скрещенными ногами уменьшает активность некоторых мышц на ногах, особенно косых.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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