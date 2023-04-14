Не схрещуйте ноги, коли сидите: пояснення експерта з анатомії

Багато хто з людей кладуть ногу на ногу, коли сидять. Ця поза, як з'ясувалося, може заподіяти значної шкоди вашому здоров'ю – це і викривлення хребта, і проблеми з серцем, підвищення артеріального тиску.

Науковці зазначають, що таке положення тіла може призвести до навантаження не тільки на коліна, а й на стегна та хребет. Якщо довго сидіти в такій позі, починає німіти нога. Це відбувається в результаті тиску на нерви, що розташовані під колінами.

Видання The Conversation інформує, що при положенні сидячи зі схрещеними ногами стоячи вага переноситься з тулуба на нижню частину тіла, тобто на таз. Коли ноги не схрещені, вага рівномірно розподіляється з обох боків тазу. Однак, якщо ви схрестите ноги, це може змінити його положення. Таким чином на м'язи стегна і сідничний нерв буде здійснено зайвий тиск, що загрожує запаленням суглобів та ішіасом.

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Крім іншого, ця поза може спричинити викривлення хребта. Декілька досліджень показали, що сидіння зі схрещеними ногами сприяє розвитку сколіозу, порушенню постави та появі болю в попереку. А ще це може уповільнити травлення та посилити стрес.

Крім того, через те, що одна нога тисне на іншу, відбувається здавлювання вен, може порушитись кровообіг. Як результат – зростає ризик розвитку варикозу.

Щоб цього не сталося, стежте, щоб поза була симетричною. Стілець або крісло слід підібрати таким чином, щоб гомілки були перпендикулярні до підлоги, а стопи стояли на підлозі. Руки при цьому слід тримати на столі. Спинка стільця не повинна бути прямою – буде ідеально, якщо вона набуде форми згину хребта. Ну і, звичайно, обов'язково потрібно не забувати частіше рухатися і робити невелику розминку хоча б щогодини.

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Також є докази того, що схрещування ніг може вплинути на виробництво сперми. Зазначається, що температура яєчок має бути на 2-6 градусів нижче стандартної температури тіла. А сидіння зі схрещеними ногами підвищує їх температуру на 2-3,5 градуси. Тож підвищення температури мошонки або яєчок може зменшити як кількість, так і якість сперми.

А ще сидіння зі схрещеними ногами зменшує активність деяких м’язів на ногах, особливо косих.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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