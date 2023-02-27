Чем опасна сидячая работа и какое простое упражнение поможет спине

Люди, занимающиеся тяжелой физической работой, обычно не понимают жалобы на боли в спине офисных работников, работающих на днях сидя. Но оказывается, что находиться за рабочим столом по восемь и более часов в день опасно для здоровья не меньше, чем поднимать тяжелые вещи.

Если у вас сидячая работа, важно делать физические дела, укрепляющие мышцы спины. Если вам это присуще, попробуйте правильно организовать свое рабочее пространство.

Прежде всего – стоит позаботиться о том, чтобы стол, за которым вы работаете, мог регулироваться по высоте. Тогда вам не придется наклоняться поближе к компьютеру и ноутбуку и склонять голову к монитору.

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Считается, что верхняя часть монитора должна быть на уровне глаз, а сам он должен находиться подальше от вас – хотя бы на расстоянии вытянутой руки. Если монитор установлен на неправильной высоте, вы даже можете получить головную боль, двоение в глазах, тошноту и головокружение. Все это проявления так называемого компьютерного зрительного синдрома.

Следует также удачно подобрать стул, за которым вы работаете. Нужен такой, который позволит вашему телу "быть в тонусе". К примеру, можно выбрать офисный йога-стул с мячом вместо сиденья. Он помогает тренировать разные группы мышц, заставляя держать равновесие.

А еще – стоит время от времени отходить от монитора хотя бы на несколько минут, чтобы расслабить спину. Стоя возьмитесь за руки и потяните их вверх, словно хотите дотянуться до потолка, вдохните и выдохните медленно опуская руки. Затем заложите обе руки за голову и подвигайте локтями, имитируя полет бабочки. Сделайте так хотя бы пять раз. Затем следует руки подложить под подбородок и тоже подвигать локтями вверх и вниз. Эти упражнения помогут, если вы ощущаете дискомфорт в области плеч.

Когда вы сидите за столом, старайтесь время от времени опираться на спинку стульчика и кладите ноги на другой стул, так улучшится кровообращение. Ноги скрещивать не стоит. А еще – не позволяйте себе сутулиться, держите прямо спину и шею. Периодически вытягивайте шею и поднимайте подбородок.

Физиотерапевт, реабилитолог Дмитрий Бикмаев в Фейсбуке показал видео, какое простое упражнение поможет вашей спине при сидячей работе.

Его совет следующий:

"Если человек сидит за компьютером более 30 один в неделю, то это приводит к атрофии мышц таза и ягодиц. Таким образом на себя берет работу поперек и спина. Он перегружается. Чтобы этого не было, когда вы сидите за столом, положите между коленями мяч, или "поролоновый кирпич" и приложите незначительные усилия, чтобы удержать этот предмет. В таком случае, отметил специалист, ваши мышцы таза начнут напрягаться и вы почувствуете, что вашей спине станет легче".

Еще один совет – с зажатым между коленями мячом, или "кирпичом", отодвиньте стул, и удерживая положение, будто вы сидите, попробуйте работать. Каждый день старайтесь в таком положении удержать свое тело на несколько минут подольше.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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