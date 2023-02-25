Почему нельзя упирать язык в зубы и как найти правильную позицию языка во рту

Для правильного формирования прикуса и слаженной речи важна корректная работа всех элементов зубочелюстной системы. Важную роль также играет положение языка. К тому же, правильное положение языка обеспечивает отсутствие проблем с проглатыванием, жеванием и языком.

Хорошая новость заключается в том, что вы можете улучшить положение своего языка в состоянии покоя, если определенный период будете контролировать, куда его кладете, сообщает Enclave Dental. Если вы заметили, что ваш язык постоянно опускается на дно полости рта или жмет на верхние зубы, сосредоточьтесь на сознательном изменении его положения. Имейте в виду, что постоянное изменение положения языка может занять время и запаситесь терпением.

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Правильное расположение языка

Когда ваш рот находится в состоянии покоя, ваш язык должен быть прижат к небу, но он не должен давить на ваши зубы. Ваши зубы должны быть немного раздвинуты, а губы сомкнуты. Язык должен оставаться в таком положении как днем, так и ночью, за исключением времени еды или разговора. Отклонения от этого положения могут способствовать таким проблемам как боль в челюсти и шее, смещение зубов, затруднение дыхания и т.д.

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На что влияет неправильная позиция языка

Следующие признаки и симптомы указывают на возможную проблему, вызванную неправильным положением вашего языка в состоянии покоя.

Плохая осанка

Боль в шее и плечах

Апноэ во сне (временное прекращение дыхательных движений во время сна)

Частое дыхание ртом

Удлиненная форма лица

Смещенные зубы (например, если ваш язык лежит слишком далеко вперед, он может давить на передние зубы и создавать щель между ними)

Боль в челюстном суставе

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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